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        Haberler Spor Basketbol STBL Fenerbahçe Beko, Marjanovic ile yollarını ayırdı! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, Marjanovic ile yollarını ayırdı!

        Fenerbahçe Beko, Sırp basketbolcusu Boban Marjanovic ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 15:09 Güncelleme: 23.12.2024 - 15:09
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        F.Bahçe, Marjanovic ile yollarını ayırdı!
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        Fenerbahçe Beko, Boban Marjanovic ile yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

        "Eylül ayında Fenerbahçe Beko kadrosuna katılan sporcumuz Boban Marjanovic ile sözleşmesindeki çıkış opsiyonu kullanılarak yollarımız ayrılmıştır.

        Boban Marjanovic'e takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz."

        Fenerbahçe Beko'da 14 maçta forma giyen Marjanovic, 10.5 süre, 7.1 sayı ve 1.1 asist ortalamalarıyla oynadı.

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