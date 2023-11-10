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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko-Maccabi Tel-Aviv maçının ev sahibi değişti! Kritik mücadele Belgrad'a alındı - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko-Maccabi Tel-Aviv maçının ev sahibi değişti! Kritik mücadele Belgrad'a alındı

        Fenerbahçe Beko, 16 Kasım Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu´nda oynaması gereken Maccabi Tel Aviv karşılaşmasının aynı tarihte "Maccabi Tel Aviv ev sahipliğinde ve seyircisiz olarak" Belgrad´da oynanacağını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 14:40 Güncelleme: 10.11.2023 - 14:40
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        F.Bahçe-Maccabi maçı Belgrad'a alındı!
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        Fenerbahçe Beko, 16 Kasım Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu´nda oynaması gereken Maccabi Tel Aviv karşılaşmasının aynı tarihte "Maccabi Tel Aviv ev sahipliğinde ve seyircisiz olarak" Belgrad´da oynanacağını açıkladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko´nun Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 normal sezonunda Maccabi Playtika ile oynayacağı karşılaşmaların fikstürdeki yerinde değişikliğe gidilmiştir. EuroLeague tarafından yapılan açıklamaya göre 16 Kasım Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu´nda oynaması gereken dokuzuncu hafta iç saha karşılaşması, aynı tarihte "Maccabi Tel Aviv ev sahipliğinde ve seyircisiz olarak" Belgrad´da oynanacaktır. Mücadele TSİ 22.05'te başlayacaktır. Bu değişikliğin ardından, iki takım arasında 4 Ocak 2024 tarihinde yapılacak 19. hafta müsabakasına ise takımımız Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ev sahipliği yapacaktır" ifadelerine yer verildi.

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