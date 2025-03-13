Fenerbahçe Beko-LDLC Asvel maçı için nefesler tutuldu. EuroLeague'de başarılı bir performans sergileyen temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde 11 galibiyet, 17 mağlubiyeti bulunan Asvel ile karşılaşacak. Peki, "Fenerbahçe Beko-LDLC Asvel maçı ne zaman, saat kaçta? Euroleague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" İşte EuroLeague Fenerbahçe Beko-LDLC Asvel basket maçı hakkında öne çıkan detaylar...