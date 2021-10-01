2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 1. hafta maçında Fenerbahçe Beko, bu akşam saat 20:45'de Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı konuk ediyor. Sezona iyi başlamak isteyen temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

FENERBAHÇE BEKO KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı karşılaşması bu akşam saat 20:45'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DEN SAKATLIK AÇIKLAMASI

"Fenerbahçe Beko’da Marko Guduric, takımla idmanlara başladı. Dizinde ağrı bulunan sporcumuz Danilo Barthel’in durumuna maç gününde karar verilecek"