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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Final Four için parkede! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Final Four için parkede!

        THY Avrupa Ligi'ndeki (EuroLeague) temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, play-off üçüncü maçında 29 Nisan Salı günü (yarın) Fransa'nın Paris Basketbol takımına konuk olacak. Seride 2-0 önde olan sarı-lacivertliler maçı da kazanması halinde adını Final Four'a yazdıracak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 10:14 Güncelleme: 28.04.2025 - 10:14
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        F.Bahçe Beko Final Four için parkede!
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        Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi (EuroLeague) play-off üçüncü maçında 29 Nisan Salı günü (yarın) deplasmanda Fransa'nın Paris Basketbol ile karşılaşacak.

        Adidas Arena oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.

        Seride 2-0 önde bulunan Fenerbahçe Beko, yarın kazanması durumunda adını Dörtlü Final'e (Final Four) yazdıracak. Fransız ekibinin müsabakadan üstün ayrılması halinde ise seri uzayacak.

        Sarı-lacivertli ekip, seride rakibiyle oynadığı ilk iki maçı 83-78 ve 89-72'lik skorlarla kazandı.

        Fenerbahçe Beko, normal sezonda ise Paris Basketbol'u deplasmanda 87-83, sahasında da 101-100 mağlup etti.

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