Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        80
        Fenerbahçe
        FB
        75
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        54
        Beşiktaş
        BJK
        52
        ikas Eyüpspor
        EYP
        50
        Rams Başakşehir
        İBFK
        48
        Trabzonspor
        TS
        45
        Göztepe
        GÖZ
        43
        Tümosan Konyaspor
        KON
        43
        Kasımpaşa
        KSM
        42
        Gaziantep FK
        GFK
        42
        Bellona Kayserispor
        KYS
        40
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        40
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        37
        Net Global Sivasspor
        SVS
        34
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        34
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        34
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Final Four'da! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Final Four'da!

        Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off turu 3. maçında Paris Basket'i 88-98 mağlup ederek seriyi 3-0 kazandı ve Final Four'a yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 23:46 Güncelleme: 30.04.2025 - 00:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Final Four'da!
        ABONE OL
        ABONE OL

        THY Avrupa Ligi play-off üçüncü maçında Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u 98-88 yenen Fenerbahçe Beko, seriyi 3-0 kazanarak dörtlü finale yükseldi.

        Serinin ilk 2 maçını 83-78 ve 89-72'lik skorlarla kazanan sarı-lacivertli ekip, durumu 3-0'a getirerek adını dörtlü finale yazdırdı.

        Müsabakaya iyi başlayamayan sarı-lacivertli ekip, 4. dakikada 5 sayı farkla (9-4) geri düştü. Rakibinin farkı daha da açmasını engelleyerek 8. dakikada 16-16 beraberliği yakalayan Fenerbahçe, ilk çeyreği 20-18 üstün bitirdi.

        İkinci çeyreğe iki takım da iyi hücum ederek girdi. Maçın 14. dakikasında Guduric'in 3 sayılık basketiyle dengeyi lehine çeviren Fenerbahçe Beko, 16. dakikada 7 sayılık (27-34) fark yakaladı. Müsabakanın 17 ile 18. dakikaları arasında 6-0'lık seri yapan Paris Basketbol, farkı 1 sayıya (35-36) indirdi. Tarık Biberoviç'in 3 sayılık basketiyle rakibinin öne geçmesini önleyen Fenerbahçe, devre arasına 46-40 önde girdi. Sarı-lacivertli ekipte ilk yarıda 11 sayı üreten Tarık, ön plana çıkan oyuncu oldu.

        Mücadelenin ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başladı. Karşılaşmanın 24. dakikasına kadar üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, 25. dakikada 55-53 geri düştü. Ev sahibi ekip, 27. dakikanın sonunda farkı 4 sayıya çıkardı: 59-55. Fenerbahçe, 5-0'lık seri sonrası 29. dakikada 60-59 öne geçti. Sarı-lacivertli ekip, son çeyreğe 63-61 önde girdi.

        Karşılaşmanın son bölümü çok çekişmeli geçti. Fenerbahçe Beko, 35. dakikası 71-71 eşitlikle geçilen müsabakada, 38. dakikada 80-73 üstünlük kurdu. Sarı-lacivertli ekip, kalan sürede rakibinin 7-0'lık serisine engel olamadı. Paris Basketbol, bitime 15 saniye kala Shorts'un basketiyle 80-80 eşitliği sağladı. Son hücumu kullanan Fenerbahçe, isabet sağlayamayınca maç uzatmaya gitti.

        Sarı-lacivertli ekip, uzatmaya etkili girdi. İyi savunma yapan Fenerbahçe, hücumda da tamamı Tarık Biberoviç'in elinden 7-0'lık seri yakaladı. Etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, uzatmanın 4. dakikasında maçta ilk kez farkı çift haneye taşıdı: 82-93. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli ekip, sahadan 98-88 üstün ayrıldı.

        Fenerbahçe Beko'da 21 sayıyla kariyer rekoru kıran Tarık Biberoviç, galibiyette başrolü oynadı. Süre alan tüm oyuncularının skor ürettiği sarı-lacivertlilerde Hayes-Davis 18, Guduric ise 14 sayıyla çift haneye ulaşan diğer isimler oldu.

        Paris Basketbol'da ise 29 sayıyla maçın en skoreri Shorts ile 24 sayı üreten Hifi'nin performansları seriyi uzatmaya yetmedi.

        DÖRTLÜ FİNAL ABU DABİ'DE

        THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'e bu sezon Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi ev sahipliği yapacak.

        Fenerbahçe Beko, turnuva tarihinde ilk kez Avrupa kıtası dışında düzenlenecek dörtlü finale adını yazdıran ilk takım oldu. 23-25 Mayıs'ta yapılacak dörtlü finalde müsabakalar, Abu Dabi'nin eğlence merkezi Yas Adası'ndaki Etihad Arena'da oynanacak.

        Sarı-lacivertli ekip, yarı finalde Anadolu Efes-Panathinaikos eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Köpekleri evde parçalayarak öldüren doktor tutuklandı
        Köpekleri evde parçalayarak öldüren doktor tutuklandı
        Çin'den çağrı: Asla diz çökme
        Çin'den çağrı: Asla diz çökme
        Murat Abbas'ın ifadesi ortaya çıktı
        Murat Abbas'ın ifadesi ortaya çıktı
        ABD basını: Putin 4 bölgenin kontrolünü talep ediyor
        ABD basını: Putin 4 bölgenin kontrolünü talep ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile bağımız çok güçlü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile bağımız çok güçlü
        Ayşe Barım'a 30 yıl hapis istemi
        Ayşe Barım'a 30 yıl hapis istemi
        Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı
        Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı
        Youssef En-Nesyri gol yollarında suskun!
        Youssef En-Nesyri gol yollarında suskun!
        Soma maden faciası davasında 28 kişiden 10'una beraat
        Soma maden faciası davasında 28 kişiden 10'una beraat
        "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"
        "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"
        Kurumlar vergisi beyanname süresi uzatıldı
        Kurumlar vergisi beyanname süresi uzatıldı
        Amazon’un tarife hamlesine Beyaz Saray’dan tepki!
        Amazon’un tarife hamlesine Beyaz Saray’dan tepki!
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        Habertürk Anasayfa