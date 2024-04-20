Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Lassa: 110-77 (MAÇ SONUCU)
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında ağırladığı Darüşşafaka Lassa'yı 110-77 yendi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'yı 110-77 yendi.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Hüseyin Çelik, Göksun Öz
Fenerbahçe Beko: Şehmus Hazer 17, Melih Mahmutoğlu 15, Mert Emre Ekşioğlu 9, Noua 11, Sertaç Şanlı 6, Metecan Birsen, Wilbekin 9, Ömer Ege Ziyaettin 3, Hayes 19, Biberovic 5, Pierre 2, Dorsey 14
Darüşşafaka Lassa: Andrae 10, Woodard 5, Berkay Taşkıran, Berk Demir 6, Muhsin Yaşar 23, Tolga Kay, Rahkman 7, Rijad Aydın, Bora Yaşar 10, Pandi 16, Eren Has
1. Periyot: 35-20
Devre: 57-45
3. Periyot: 84-58