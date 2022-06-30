2019'da Fenerbahçe Beko'ya transfer olan Nando De Solo ülkesine döndü! Yapılan resmi açıklamaya göre Fenerbahçe Beko’yla sözleşmesi sona eren Nando De Colo, Fransa Ligi ekiplerinden ASVEL’le 2 yıllığına anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren Fransız basketbolcunun kariyerine farklı bir takımda devam etme kararı aldığı belirtilerek, "Avrupa basketbolunun son dönemine damgasını vuran isimlerden biri olan ve üç sezon boyunca Fenerbahçe formasını özveriyle terleten Nando De Colo'ya katkıları için teşekkür ediyor, sporcumuza kariyerinin yeni dönemi için başarılar diliyoruz." denildi.

2021-22 sezonunda toplam 21 EuroLeague karşılaşmasında süre alan Nando De Colo, maç başına 11.9 sayı, 2.2 ribaund ve 3.8 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.