Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre Ali Muhammed, erkek basketbol organizasyonunun idari kadrosunda yer alarak Fenerbahçe basketboluna hizmet etmeye devam edecek.

Yapılan anlaşmaya göre Ali Muhammed, Fenerbahçe Beko A Takım Bireysel Gelişim Antrenörü ve Altyapı Elçisi olarak görev yapacak.

Ali Muhammed altyapı oyuncularının yanı sıra A takımındaki isimlerin bireysel gelişiminde çalışacak.