Avrupa Ligi'nde sezona iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımı ve Anadolu Efes ile oynadığı maçları kazanarak 2'de 2 yaptı.

CSKA Moskova ise ilk maçında Barcelona'ya mağlup olurken, ikinci karşılaşmasında Maccabi Playtika'yı yendi. Peki Fenerbahçe Beko CSKA Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın detayları...

FENERBAHÇE BEKO CSKA MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko CSKA Moskova maçı 14 Ekim 2020 Çarşamba günü yani bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak ve beIN Sports HD3'den naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO 540. MAÇINA ÇIKIYOR

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 540. maçına CSKA Moskova karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 539 karşılaşmanın 310'unu kazanırken, 229'unu ise kaybetti.

Avrupa Ligi'nde ise 337 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 199 galibiyet alırken, 138 kez de mağlup oldu.