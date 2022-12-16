THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 14. hafta maçında İspanyol ekibi Baskonia'yı ağırladı. Sarı-lacivertliler baştan sona geride götürdüğü maçtan 76-70 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de bu szonki 4. mağlubiyetini alırken, Baskonia ise 9. kez kazandı. Geçtiğimiz gün deplasmanda karşılaştığı Olympiakos'a farklı yenilen Fenerbahçe böylece, EuroLeague'de çift maç haftasını 2 mağlubiyetle tamamladı. Geçtiğimiz gün Anadolu Efes'i deviren Baskonia ise çift maç haftasını 2'de 2 yaparak noktaladı.

Birinci periyodun ilk 3 dakikalık bölümünde savunmaya önem veren her iki takım da karşılıklı üçer sayı bulabildi, ilk 5 dakikalık bölümse 5-5'le geçildi. Periyodun son bölümlerinde, Costello'nun üçlükleriyle üstünlük sağlayan konuk ekip, bitime iki dakika kala, 7 sayılık fark yakaladı: 10-17. Guduric'in çabalarına rağmen farklı eritemeyen sarı-lacivertliler, ilk periyodu 13-21 geride geçti. İkinci periyot başlangıcında farkın Fenerbahçe Beko aleyhine 13 sayıya (13-26) kadar çıkmasının ardından, Pierre, Edwards ve Calathes'in peş peşe üçlükleriyle 13. dakikada farkı 4'e kadar indirmeyi başardı: 22-26. Ancak İspanya temsilcisi mola dönüşü Henry ve Marinkovic'in etkili oyunuyla bitime 2 dakika 20 saniye kala maçtaki en yüksek farkı (21) yakalamayı başardı: 27-48. Fenerbahçe Beko devre arasına 33-52 geride girdi.

Üçüncü periyot başında dış atışlardan yararlanamayan Fenerbahçe Beko, pota altı sayılarıyla farkı eritmeye çalıştı. Son bölümde Guduric, Melih Mahmutoğlu ve Calathes'in üçlükleriyle iyi bir ritim yakalayan sarı-lacivertliler, 23. dakikada farkı tekrar 4'e indirdi: 56-60. Tekrar toparlanan konuk ekip, son periyota 67-56 önde girdi. Son periyotta Fenerbahçe Beko, farkı kapatıp öne geçmek için mücadele etti. Sarı-lacivertliler, Edwards ve Pierre'nin etkili oyunuyla bitime 54 saniye kala farkı 4'e kadar (70-74) indirmesine rağmen, Cazoo Baskonia sahadan 76-70 galip ayrılmayı başardı.

Salon: Ülker ve Spor Etkinlik Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Gytis Vilius (Litvanya), Milan Nedovic (Slovenya) Fenerbahçe Beko: Metecan Birsen 2, Şehmus Hazer, Edwards 10, İsmet Akpınar, Samet Geyik, Melih Mahmutoğlu 11, Hayes-Davis, Pierre 10, Jekiri 12, Guduric 14, Booker, Calathes 11 Cazoo Baskonia: Howard 15, Raieste, Henry 13, Sedekerskis 8, Marinkovic 5, Thompson 4, Kotsar 10, Enoch 9, Costello 10, Giedraitis, Hommes 2, Kurucs 1. Periyot: 13-21 Devre: 33-52 3. Periyot: 56-67 5 Faulle Çıkan: 37.55 Guduric (Fenerbahçe Beko)