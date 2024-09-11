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        Haberler Spor Basketbol STBL Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji: 97-80 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji: 97-80 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe Beko, 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamındaki ikinci hazırlık maçında Bahçeşehir Koleji'ni 97-80 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 21:43 Güncelleme: 11.09.2024 - 21:43
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        F.Bahçe Beko farklı galip
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        Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Bahçeşehir Koleji ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesi geçtiğimiz günlerde vefat eden basketbolcu İlkan Karaman için saygı duruşunda bulunuldu. Sarı-lacivertliler ilk yarıyı 22-20 önde kapattığı mücadeleden 97-80 galip ayrıldı.

        Fenerbahçe'de Nigel Hayes-Davis 27 sayı, 3 ribaund, 5 top çalma ile ön plana çıkarken; Nicolo Melli 10 sayı, 10 ribaund, 3 asist, Sertaç Şanlı ise 11 sayı üretti.

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