Rakibi karşısında hücumda iyi başlayan konuk ekip, Sestina'nın basketiyle 4. dakikada 10-4 üstünlük yakaladı. Fenerbahçe Beko, İsmet'in 3 sayılık basketiyle 8. dakikada 17-17 beraberliği yakalasa da Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Upson ile sayılar bularak ilk periyodu 21-18 önde geçmesini bildi.
Her iki ekip de ikinci periyoda tutuk başladı. Fenerbahçe Beko, Pierre'in üç sayılık basketiyle skoru 24-23 lehine çevirdi. Maçın 13. dakikasında Lucas ile skoru tekrar eline alan konuk ekip, soyunma odasına 44-42 önde gitti.
İkinci yarıda iyi savunma yapan Fenerbahçe Beko, 21. dakikada Shayok'un basketiyle 44-44 beraberliği yakalarken, bir dakika sonra Melih'in üç sayılık basketiyle 47-44 üstünlük yakaladı. Sarı-lacivertli ekip üçüncü periyodu 63-57 galip durumda geçti.
Son periyotta üstünlüğünü sürdüren ve Metecan'ın basketiyle 32. dakikada farkı 11 sayıya (71-60) çıkaran Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 85-77 kazandı.
Fenerbahçe Beko 7. galibiyetine ulaşırken, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket 6. yenilgisini aldı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Erşan Kartal, Mehmet Şahin, Umut Özgün Ergün
Fenerbahçe Beko: Henry 6, Polonara 7, Melih Mahmutoğlu 12, Shayok 18, Booker 9, İsmet Akpınar 14, Biberovic 6, Pierre 7, Ahmet Düverioğlu 3, Metecan Birsen 3, Şehmus Hazer
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Smith 15, Sestina 12, Lomazs 21, Emircan Koşut 2, Altan Erol, Lucas 5, Hakan Yapar 15, Upson 3, Thomas Akyazılı 4, Serkan Menteşe
1. Periyot: 18-21
Devre: 42-44
3. Periyot: 63-57
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