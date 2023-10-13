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        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Basketbol Şubesi ile RAMS Global iş birliği anlaşması imzaladı - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Basketbol Şubesi ile RAMS Global iş birliği anlaşması imzaladı

        Fenerbahçe Basketbol Şubesi ile RAMS Global arasında iş birliği anlaşması yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 15:26 Güncelleme: 13.10.2023 - 15:26
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        Fenerbahçe ile RAMS Global'den iş birliği
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        RAMS Global ve iştiraki GAİN Medya 2023-2024 sezonu için Fenerbahçe Beko Erkek ve Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımlarına sponsor oldu. İşbirliği anlaşması çerçevesinde, şirketin logosu basketbol takımlarının formasında yer alacak. Fenerbahçe Basketbol Şubeleri ile RAMS Global arasında yapılan anlaşmanın imza töreni, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda bulunan ve Türkiye’nin ilk basketbol müzesi olma özelliğini taşıyan Fenerbahçe Basketbol Müzesi’nde gerçekleştirildi.

        Düzenlenen imza töreninde; RAMS Global CEO’su Faruk Bülbül, RAMS Global profesyonelleri, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Erkek Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Kadın Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Alperi Onar, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Metecan Birsen ile takımın genel menajeri Derya Yannier ve kulüp yetkilileri hazır bulundu.

        Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, RAMS Global ve GAİN ile basketbol takımları arasındaki sponsorluk anlaşmasının her iki taraf için de çok kıymetli olduğunu söyledi. RAMS Global CEO’su Faruk Bülbül ise Fenerbahçe’ye hem kadın hem erkek basketbolda sponsor olmanın onuru, gururu ve heyecanını yaşadığını ifade etti. Faruk Bülbül, “Sponsorluk bir vizyon işidir. Biz, 35 yıldır RAMS Global olarak Kazakistan, Tayland, Rusya, Dubai, Almanya ve Türkiye’de şu anda devam eden projelerimizle yaklaşık 4,5 milyon metrekare iş bitirdik. Amiral gemimiz gayrimenkul sektörüdür. Gayrimenkul sektöründe 80’den fazla proje teslim ettik. Şu an devam eden 28 projemiz var ve 6 ülkede devam ediyoruz. Maden-geri dönüşüm işinde dünyanın en büyük atık sahalarından birini geçen sene bünyemize kattık. Sağlık sektöründe 1’i Türkiye’de, 2’si Kazakistan’da olmak üzere 3 hastanemizle hizmet vermekteyiz. Turizmde Kazakistan’da 3 otelimiz var. Bugün ne mutlu ki bize iki yıldır girdiğimiz Türkiye pazarında çok önemli sponsorluklarla yer alıyoruz. Bundan da büyük onur, gurur, heyecan duyuyoruz dedi.

        Konuşmaların ardından imzalar atıldı. Karşılıklı hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile imza töreni son buldu.

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