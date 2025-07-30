Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, lösemi hastası Rüzgar'a davet

Birinci evre lösemi tanısı konulan ve 5 yıldır hastalıkla mücadele eden minik Rüzgar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a seslenerek, stadyumda maç izlemek istediğini dile getirmişti.

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Rüzgar'ın bu anlamlı çağrısı karşılıksız kalmadı ve Başkan Ali Koç, dün akşam saatlerinde Rüzgar'ın ailesini telefonla arayarak duygulandıran bir sürpriz yaptı. Yaklaşık yarım saat süren görüşmede Koç, önce Rüzgar'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı ardından da 12 Ağustos'ta oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki Feyenoord karşılaşmasına Rüzgar ve ailesini davet etti.

Yapılan bu özel davet karşısında büyük mutluluk yaşayan aile, maça katılacaklarını belirterek, Ali Koç'a ve tüm Fenerbahçe camiasına teşekkür etti.