Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da gündeme dair açıklamalar yapıyor. Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

YENİDEN YAPILANDIRMA KONUSU

"Bu sene çökecek, 1 sene mi 2 sene mi olur bilemem. Uzun vadeli bakıldığında yeniden yapılandırma sistemi çökecek. Bunu Antalya'da da söyledim, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği çalıştayda da söyledim. Devletimiz sağ olsun elini taşın altına koyuyor ancak bu model, en azından 3 Büyükler için ideal değil. '5 sene sonunda takla attırılacak' deniyor çözüm olamayacağı için. Biz de diyoruz ki '5 sene sonra takla attırmak yerine başından kurgulayalım' 'Oyun oynanırken kural değişmez' diyenler, mecburen değişecek kural. Bugün olmasa o zaman değişecek"

"UEFA CEZALANDIRMAK İÇİN ORADA DEĞİL"

"UEFA'nın FFP sistemi ülkemizde sonuç vermedi. UEFA, ceza vermek için orada değil, yardımcı olmak için orada. Maalesef bizim ülkemizde FFP tam tersine işledi. UEFA'nın cezalandırmak için konumlanmadığının en güzel örneği, 2015'teki darbe girişimi ve 2018'deki kur fırlamasında kulüplerimizin lehine hareket etti"

"TÜRK FUTBOLU FİNANSAL AÇIDAN ÇÖKMÜŞTÜR"

"Türk futbolu, finansal açıdan çökmüştür. TFF, yerel bir FFP için UEFA'ya bahsetti, 31 Mart'tan bahsetti. Yeniden yapılandırma o veya bu şekilde siyasi malzeme haline geldiği için, 31 Mart öncesine yetişmedi. Aynı şekilde 31 Mart'tan önce talimatname ve yeniden yapılandırma da yetişecekti.