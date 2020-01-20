20 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da gündeme dair açıklamalar yapıyor. Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
YENİDEN YAPILANDIRMA KONUSU
"Bu sene çökecek, 1 sene mi 2 sene mi olur bilemem. Uzun vadeli bakıldığında yeniden yapılandırma sistemi çökecek. Bunu Antalya'da da söyledim, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği çalıştayda da söyledim. Devletimiz sağ olsun elini taşın altına koyuyor ancak bu model, en azından 3 Büyükler için ideal değil. '5 sene sonunda takla attırılacak' deniyor çözüm olamayacağı için. Biz de diyoruz ki '5 sene sonra takla attırmak yerine başından kurgulayalım' 'Oyun oynanırken kural değişmez' diyenler, mecburen değişecek kural. Bugün olmasa o zaman değişecek"
"UEFA CEZALANDIRMAK İÇİN ORADA DEĞİL"
"UEFA'nın FFP sistemi ülkemizde sonuç vermedi. UEFA, ceza vermek için orada değil, yardımcı olmak için orada. Maalesef bizim ülkemizde FFP tam tersine işledi. UEFA'nın cezalandırmak için konumlanmadığının en güzel örneği, 2015'teki darbe girişimi ve 2018'deki kur fırlamasında kulüplerimizin lehine hareket etti"
"TÜRK FUTBOLU FİNANSAL AÇIDAN ÇÖKMÜŞTÜR"
"Türk futbolu, finansal açıdan çökmüştür. TFF, yerel bir FFP için UEFA'ya bahsetti, 31 Mart'tan bahsetti. Yeniden yapılandırma o veya bu şekilde siyasi malzeme haline geldiği için, 31 Mart öncesine yetişmedi. Aynı şekilde 31 Mart'tan önce talimatname ve yeniden yapılandırma da yetişecekti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!