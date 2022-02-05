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STAT: Ülker

SAAT: 19:00

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

YAYIN: BeIN Sports 1

FENERBAHÇE: Berke, Nazım, Min-Jae, Szalai, Osayi, Ferdi, Crespo, Sosa, Pelkas, İrfan, Berisha

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

BAŞAKŞEHİR: Muhammet, Caiçara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Tolga, Deniz, Aleksic, Berkay, Chadli, Okaka

TEKNİK DİREKTÖR: Emre Belözoğlu

MAÇTAN NOTLAR

Ligde son olarak Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, zorlu rakibi karşısında galibiyet elde ederek çıkış yakalamak istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 37 puana sahip. Bir maçı eksik olan ve son 4 maçını kazanamayan turuncu-lacivertli ekip ise haftaya 34 puanla girdi.

EKSİKLER

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Luiz Gustavo ve Filip Novak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren kaptan Mahmut Tekdemir bu mücadelede forma giyemeyecek.