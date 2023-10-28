Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde: Avrupa'nın beklenmedik en iyi takımı ile tanışın!
Fenerbahçe'nin dillere destan başarısı Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da büyük yankı uyandırıyor. İngiliz ve İspanyolların dünyaca ünlü medya kuruluşları sarı lacivertli takımın başarısına geniş yer ayırdı. Daily Mail, "Avrupa'nın beklenmedik en iyi takımı ile tanışın. Türkiye'de ve Avrupa'da oynadıkları 9'ar maçı kazandılar" dedi. İspanyol As gazetesi de "Arda Güler'in gidişinden bu yana Fenerbahçe'nin inanılmaz serisi" başlığını kullandı. İşte detaylar
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Türkiye'de ve Avrupa'da oynadığı son 18 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe'nin bu tarihi başarısı Avrupa medyasına da manşet oldu.
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Her ikisi de dünyanın en çok okunan gazeteleri arasında yer alan İngiliz Daily Mail ve İspanyol As'ta yapılan yorumlarda sarı lacivertli takımın "inanılmaz" bir sezon yaşadığı ifade edildi.
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Daily Mail, "Avrupa'nın beklenmedik en iyi takımı ile tanışın" başlıklı haberinde Fenerbahçe'nin Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 9'ar maçtan galip ayrıldığı belirtilerek şu ifadeleri kullandı:
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"Avrupa'nın beklenmedik ama en iyi takımıyla tanışın! Premier Lig'in reddettiği oyuncularla dolu! Bu takım bu sezon oynadığı 18 maçın TAMAMINI kazandı... Yaz aylarında kulübe üçünce kez gelen İsmail Kartal'ın daha iyi bir başlangıç yapması beklenemezdi. Kadrosunda Premier Lig'den birçok tanıdık ismi olan Fenerbahçe kusursuz şekilde ilerliyor.
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Sansasyonel başlangıç, perşembe gecesi Bulgaristan temsilcisi Ludogorets Razgrad karşısında alınan 3-1’lik bir zaferle devam etti. Teknik direktör İsmail Kartal, bundan daha iyi bir başlangıç dileyemezdi. Kadrolarında Premier Lig taraftarlarının tanıdığı birçok isim var.
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O isimlerden birisi Fred... Brezilyalı yıldız oynanılan 18 maçın 13'ünde forma giydi ve 4 asist ile takımın direği oldu. Önde, geçen yıl kadroya katılan ve şu ana kadar Avrupa’da 4 gol atan eski Chelsea oyuncusu Michy Batshuayi var.
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Eski Manchester City'li Edin Dzeko ise takımın kalitesine kalite katıyor. Bosnalı futbolcu şimdi 37 yaşında olabilir, ancak gelişinden bu yana 9 gol ve 7 asist üreterek Türk futboluna hemen adapte olduğunu gösterdi.
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Blackburn, Bournemouth, Everton ve Watford formaları giymiş olan Joshua King ise 4 golle takıma en büyük katkı verenlerden.
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Southampton'da 4 yıl geçiren ve Ajax'ta şov yapan Dusan Tadic ise Fenerbahçe'nin vazgeçilmezi konumunda. 18 yaşındaki harika çocuk Arda Güler, 17 milyon sterlin artı bonuslar karşılığında Real Madrid'e satılırken, kaleci Altay Bayındır da Manchester United’a geçti.
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Arda Güler'in satışından elde edilen para, Fred, Cengiz Ünder ve Sebastian Szymanski gibi isimlere yatırıldı. Ryan Kent, Edin Dzeko ve Dusan Tadic’in hepsi bedelsiz transferlerdi.
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Takımının harika performansında bahseden teknik direktör İsmail Kartal, Ludogorets galibiyetinden sonra şunları söyledi: "Sadece bir sonraki maçı düşünebiliriz çünkü rakipler formda olduğumuzu biliyor ve bizi yenmek için sahaya çıkıyorlar. Her maç daha karmaşıktır."
19’da 19 isteyen Fenerbahçe’nin ligdeki bir sonraki rakibi Pendikspor olacak.
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İspanyol As gazetesi, Fenerbahçe’nin sezon öncesi Arda Güler gibi süper bir yeteneği Real Madrid’e kaptırmış olmasına karşın iyi bir takım kurduğunu ve bunun sonucunda mükemmel form yakaladığını yazdı. “Arda Güler’in gidişinden bu yana Fenerbahçe’nin inanılmaz serisi” başlıklı haberde şöyle denildi:
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"Fenerbahçe, sezon başında yükselen yıldızı Arda Güler’i Real Madrid’e kaptırmıştı. 18 yaşındaki oyuncu kulübün geleceğiydi ancak ayrılışı kasada 20 milyon Euro gibi önemli bir rakam da bıraktı. Gerçek şu ki, eksiklik fark edilmedi ve Türk takımı sezona mükemmel bir başlangıç yaptı"
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"Bu sezon oynadığı 18 maçın tamamını kazandı. Kadroya gelince... Güler’inki de dahil olmak üzere satışlardan elde edilen kârla güçlü bir ekip oluşturuldu. Cengiz Ünder 15 milyon Euro’ya, Sebastian Szymanski ve Fred 10’ar milyon Euro’ya ana transferler oldu, ancak aynı zamanda sıfır maliyetle çok fazla kalite elde ettiler. İnter’den bedelsiz olarak gelen Edin Dzeko’nun takıma katılması, hücumda büyük etki yarattı ve fark yaratan rakamlara ulaştı: 13 maçta 9 gol ve 7 asist."