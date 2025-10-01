Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Nice'i ağırlayacak!

FRANSA TAKIMLARIYLA 23. KEZ

Fenerbahçe, bugüne kadar Fransa takımlarıyla 22 müsabaka oynadı. Kanarya, en fazla resmi maçı da Nice ve Lyon ile yaptı. Sarı-lacivertliler, bu iki ekip ile 5'er maçta rakip olurken, Lille ile de 4 mücadeleye çıktı. Bordeaux, Cannes, Marsilya ve Rennes takımlarıyla da 2'şer müsabakada karşılaşan sarı-lacivertliler 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, son olarak 23 Ocak 2025'te Kadıköy'de Lyon ile karşılaştı ve sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.