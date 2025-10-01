Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Nice'i ağırlayacak! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Nice'i ağırlayacak!

        UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Nice ile karşı karşıya gelecek. İlk maçtan mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, bu maçtan 3 puanı hanesine yazdırarak çıkış yakalamak istiyor...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.10.2025 - 10:10 Güncelleme: 01.10.2025 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın sahasında Fransa temsilcisi Nice ile karşı karşıya gelecek.

          Chobani Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. Müsabakada Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Novak Simovic ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

        • 2

          Ligin ilk haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, seyircisi önünde ilk puanlarını almaya çalışacak.

          Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son müsabakada ise Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmişti.

          Sarı-lacivertlilere konuk olacak Nice, 6. haftası geride kalan Fransa Ligi'nde 7 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor.

        • 3

          TEK EKSİK DURAN

          Fenerbahçe'de önemli karşılaşma öncesinde tek eksik isim Jhon Duran. Sarı-lacivertlilerde bir süredir takımla çalışmayan Duran'ın karşılaşmanın kadrosunda yer alması beklenmiyor.

        • 4

          TALISCA DÖNDÜ

          Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb müsabakasında cezası nedeniyle forma giyemeyen Anderson Talisca, kadroda yer alacak.

          Kart cezasını Dinamo Zagreb'e karşı çeken Brezilyalı oyuncu, teknik heyetin şans vermesi halinde mücadelede forma giyebilecek.

        • 5

          F.BAHÇE İLE NICE 6. RANDEVUDA

          Fenerbahçe ile Nice, 6. kez kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerin, Fransız ekibi ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Kupası'nda rakip oldu. 1959-1960 sezonunda son 16 turunda taraflar birer galibiyet alırken, o dönemki statü gereği karar maçı oynandı ve Fenerbahçe 3. karşılaşmada mağlubiyet yaşadı. İki ekip 1973-1974 sezonunda ise UEFA Kupası 2. tur maçında eşleşirken, Nice 4-0 ve 2-0'lık skorlarla tur atladı. Sarı-lacivertliler, rekabette 6 kez fileleri havalandırırken, kalesinde 12 gol gördü.

        • 6

          AVRUPA KUPALARINDA 292. MAÇ

          Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 292. kez boy gösterecek. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 114 galibiyet alırken, 62 maçta da berabere kaldı. 115 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 398 kez havalandırırken, kalesinde ise 415 gol gördü.

        • 7

          KUPA 2'DE 150. MAÇ

          Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 150. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 149 müsabakada 64 galibiyet, 38 beraberlik ve 47 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 209 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 190 gol gördü.

        • 8

          FRANSA TAKIMLARIYLA 23. KEZ

          Fenerbahçe, bugüne kadar Fransa takımlarıyla 22 müsabaka oynadı. Kanarya, en fazla resmi maçı da Nice ve Lyon ile yaptı. Sarı-lacivertliler, bu iki ekip ile 5'er maçta rakip olurken, Lille ile de 4 mücadeleye çıktı. Bordeaux, Cannes, Marsilya ve Rennes takımlarıyla da 2'şer müsabakada karşılaşan sarı-lacivertliler 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

          Fenerbahçe, son olarak 23 Ocak 2025'te Kadıköy'de Lyon ile karşılaştı ve sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

