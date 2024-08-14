Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme turunda Lille'e elenen Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Grup maçlarını yerine lig formatının geçileceği Avrupa Ligi'nde toplamda 36 takım mücadele edecek. Lig aşamasında 8 maçın ardından ilk 8'de yer alan takımlar direkt son 16 turuna ismini yazdırırken, 9. ve 24. sırada yer alan takımlar play-off turu oynayacak. Peki, "Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, grup maçları ne zaman başlıyor?" İşte detaylar...