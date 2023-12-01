Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 19 yıl sonra 6 gol yedi
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olan Fenerbahçe, 19 yıl sonra Avrupa kupalarında kalesinde 6 gol gördü
- 1
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan farklı mağlup ayrıldı.
- 2
Mücadelenin ilk yarısını 2-1 geride kapatan sarı-lacivertliler, maçı da 6-1'lik skorla kaybetti. Bu sonucun ardından 9 puanda kalan Fenerbahçe, gruptan çıkma şansını son maça bıraktı.
- 3
Nordsjaelland ise 10 puana yükselerek liderliğe yükseldi. Kanarya, grubun son maçında Spartak Trnava ile İstanbul'da karşılaşacak. Fenerbahçe, müsabakadan galip ayrılması halinde bir üst tura yükselecek.
-
- 4
28 Eylül 2004 tarihinde Manchester United ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesini 6-2 kaybeden Fenerbahçe, 19 yıl sonra bir Avrupa kupası müsabakasında kalesinde 6 gol gördü.
- 5
- 6