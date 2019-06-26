26 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe Kulübü, 4 Nisan'da başlayan "Fener Ol" kampanyasında toplanan paranın şu ana dek 150 milyon liraya yaklaştığı açıkladı. Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, kampanyanın başlamasından bugüne destek SMS'lerinin sayısının da 1 milyon 640 bini geçtiği belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin açıklamasında 'Fener Ol' kapsamında gerçekleşen ve 12 Mayıs tarihinde başlayan WinWin etkinliğinin 22 Haziran'da sona erdiği hatırlatılırken, "Fener Ol" kampanyasının ise 1 yıl boyunca farklı etkinliklerle süreceği kaydedildi.
Diğer yandan "Tüm sezon Fenerbahçe'ye desteğini göstererek sezon formalarını alan taraftarlar, WinWin özel etkinliğinde 125 binden fazla 'İz Bırakanlar Triko Forma' ile kampanyaya katkıda bulundu. WinWin projesinin sonunda noter huzurunda düzenlenen çekilişle SMS atan taraftarlar arasından 5 ev, 20 araba sahiplerini buldu. Talihliler arasından sadece bir SMS atan taraftarlar da ev ve araba gibi büyük ödüllerden birini kazanmayı başardı. WinWin kapsamında verilecek 5 bin hediyeyi kazanan isimler 29 Haziran'da Fenerbahçe web sitesi ve sosyal medya hesaplarından açıklanacak." ifadelerine yer verildi.
WASHINGTON'DAN 'FENER OL'A DESTEK
ABD'nin başkenti Washington'da da Fenerbahçe taraftarları "Fener Ol" gecesinde bir araya geldi.
Gecede 10 bin dolara yakın paranın toplandığı aktarıldı. Toplanan paranın sarı-lacivertli kulübe elden teslim edeceği belirtildi.
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