Teknik direktör Luxemburgo'nun kendisine yeni görevler verdiğini kaydeden tecrübeli oyuncu, "Orta sahada sürekli savaşmalısın. Teknik direktörümle konuştum ve bana orta sahada oynamasam bile benim önemli bir katkım olabileceğini söyledi. Ben forvet oynadım, defansta, kanatlarda, orta sahada, hatta kalede bile oynadım ve bir de penaltı kurtardım. Yaşın önemi yok, sürekli öğrenmeye devam etmelisin" dedi.

Önemli oyuncuların olduğu bir takımda kaptan olduğunu vurgulayan Brezilyalı, "Takım kaptanı olduğum için mutluyum. Takımımızda kaptanlık ruhuna sahip çok oyuncu var" ifadelerini kullandı.