Galatasaray'ın Brezilyalı eski futbolcusu Felipe Melo'dan Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-kırmızılılara destek geldi.

Melo, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Arkadaşlarım Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ne kadar önemli olduğunu herkes bilir. Ben Fenerbahçe'nin sahasında şampiyonluk kazandım. O yüzden kazanmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Allah yardımcınız olsun. Eminim ki bugün siz de galibiyet alacaksınız. En büyük Cimbom" ifadelerini kullandı.