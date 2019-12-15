AA

Aydın'da Söke T Tipi Kapalı Cezaevinde gardiyan olarak görev yapan Ahmet Sarıçay, 2016'da mesai sonrası evine dönerken Söke'de, otomobilin traktörle çarpışması sonucu ağır yaralandı. Sarıçay'ın arkadaşı otomobil sürücüsü kazada yaşamını yitirdi, kendisi ise kaza sonrası uzun süre tedavi gördü ancak yatağa bağımlı hale geldi. Konuşamayan, ellerini ve ayaklarını kullanamayan Sarıçay'ın tüm ihtiyaçlarını da İncirliova ilçesinde yaşayan anne Emine (73) ile baba Nevzat Sarıçay (75) karşılıyor. Evlatlarının başından bir an olsun ayrılmayan Sarıçay çifti, onunla bir "bebek" gibi ilgileniyor.

'TEK İSTEĞİM OĞLUMUN SAĞLIĞINA KAVUŞMASI'

AA'da yer alan habere göre, anne Emine Sarıçay, oğlunun fizik tedaviyle ayağa kalkabileceğine inandığını söyledi. Oğlunun makineye bağlı yaşamını sürdürdüğünü anlatan anne, "Yaklaşık 3 yıldır Ahmet'in başından ayrılmıyorum. Pipetle beslemeye çalışıyoruz, arada bir yiyeceklerden püre yapıyorum. Altını üstünü bebek gibi bakıyorum. Temiz tutuyorum. Allah'tan tek isteğim oğlumun yeniden sağlığına kavuşması." dedi.

'TEDAVİSİ İÇİN İMKÂNIMIZ YOK'

Baba Nevzat Sarıçay ise çocuğu için özel tedavi yöntemleri gerektiğini ancak maddi imkanları olmadığı için bunu yapamadıklarını ifade etti. Yaklaşık 3 yıldır zor günler geçirdiklerini vurgulayan Sarıçay, "Çok üzgünüz ama elimizden bir şey gelmiyor. Şimdiye kadar İzmir ve Aydın'daki hastanelerde şifa aradık ancak maalesef ayağa kalkamadı. İmkanlarımız el verdiği ölçüde oğlumuza bakmaya devam edeceğiz" diye konuştu.