Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, transfer sezonunun bitmesine az bir süre kala 4 futbolcuyu gönderme kararı aldı.

A Bola'nın haberine göre; Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine gelen Ljubomir Fejsa'yla beraber, Andrija Zivkovic, Franco Cervi ve Mile Svilar'a kulüp bulması söylendi.

Portekiz ekibinin bonservisiyle ya da kiralık olarak oyuncuları göndermek istediği belirtildi.