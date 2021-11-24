UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5'inci maçında yarın Fransa'nın Marsilya takımı ile karşılaşacak Galatasaray'da futbolcu Sofiane Feghouli, müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısına katıldı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Feghouli, sezon başında çok süre alamaması ancak son dönemde süresinin artmasıyla ilgili gelen soruya, "Biraz değişiklikler oldu, çok oyuncu değişti. Sistem aynı, oyuncuların tekrar bir araya gelip bütünlük yakalaması zaman alıyor. Fakat takım olarak toparladığımızı düşünüyorum. Avrupa'da iyi gidiyoruz, ligde de daha iyi bir yere geleceğiz. Galatasaray'da çok mutluyum, hocamla çalışmaktan dolayı çok mutluyum, takım arkadaşlarımla çok mutluyum" yanıtını verdi.
"MOTİVASYONUMUZ YÜKSEK"
Fenerbahçe maçının analizini yaptıklarını dile getiren Feghouli, şöyle konuştu:
"Analiz sonucunda gördüğümüz tek şey, bu maçı kazanmamamız gerektiğiydi. Arkadaşlarımızla konuştuğumuz zaman da yarınki maç için motivasyonumuzun çok yüksek olduğunu gördük. Maçı iyi bir şekilde geçireceğimize inanıyorum."
"GEÇMİŞTE SON GÜNDE ŞAMPİYONLUK KAZANDIK"
Takım olarak her maça ayrı ayrı hazırlandıklarını belirten Cezayirli oyuncu, "Her 3 günde bir maç oynamak kolay değil. Buna adapte olan, olmaya çalışan yeni oyuncularımız var, onlar için de kolay değil. Geçmişte son günde şampiyonluk kazandık. Lig uzun, daha önümüzde uzun bir süreç var. UEFA'da asıl hedefimiz yarınki maçımız. Maçı kazanıp gruptan çıkmak ve bu şekilde ilerlemek istiyoruz" diye konuştu.
"FENERBAHÇE İLE BÖYLE 10 MAÇ OYNANSA 9'UNU YENERİZ ANCAK FUTBOL BÖYLE"
Fenerbahçe maçında çok fırsat bulduklarını ancak değerlendiremediklerini kaydeden Feghouli, "10 maç oynansa, 9'unu yeneriz. Bu futbol, böyle yenilgiler olabiliyor. Bunu bir kenara bırakıp, yarın ne yapacağımıza bakmamız gerekiyor. Bizim için Marsilya maçı önemli, bu maçı kazanıp gruptan çıkmak önemli" diyerek sözlerini noktaladı.
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