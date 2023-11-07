Geçiş Oyunu'nda hakem tartışmaları, Süper Lig'in 11. haftası ve temsilcilerimizin maçları masaya yatırıldı
Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, usta gazeteci Cem Dizdar, Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Yardımcısı Ahmet Selim Kul, Habertürk TV'de yayınlanan Geçiş Oyunu programında son günlerde gündemden düşmeyen hakem tartışmalarını, Süper Lig'in 11. haftasını ve temsilcilerimizin Avrupa'da oynayacağı maçları masaya yatırdı
Habertürk TV'de yayınlanan Geçiş Oyunu'nda Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, usta gazeteci Cem Dizdar ve Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul haftanın röntgenini çekti.
Fenerbahçe - Trabzonspor, Galatasaray - Kasımpaşa, Antalyaspor - Beşiktaş maçlarının yorumlarının yanı sıra son günlerin gündemi olan hakem tartışmaları masaya yatırıldı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un iki saati aşan konuşması değerlendirilirken Ahmet Selim Kul "Federasyon bu iddialarla ilgili neden harekete geçmiyor? Bu iddialar sadece bize mi garip geliyor? Tepki konulduğunda konu kulüp rekabetine getiriliyor, bunlar normalleştiriliyor. Federasyon'un harekete geçmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
MEHMET AYAN, SÜPER KUPA'NIN MALİ DETAYLARINI PAYLAŞTI
29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanmasına karar verilen; Fenerbahçe ve Galatasaray'da ise müsabakanın Türkiye'de oynanması yönünde divan kurulu kararları alınan TFF Süper Kupa maçıyla ilgili konuşan Mehmet Ayan, mali detayları aktardı.
Yetkililerden aldığı resmi bilgileri paylaşan Mehmet Ayan, "Ne tarafım ne görüşüm. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray ve Fenerbahçe'den ikişer kez onay alıyor ve kulüplere tüm detaylar teyitli bir şekilde iletiliyor. Sonradan karar alınıp bu yönde irade beyanında bulunuluyor. Yazılı mutabakat var mı, yok ama 'TFF kararıdır, biz kabul ederiz' deniliyor. TFF binası içerisinden aldığım bilgi. Resmi bilgidir, Süper Kupa şampiyonu 2.2 milyon Euro gelir elde edecek. Mağlup olan takım ise 1.8 milyon Euro kazanacak" dedi.
FENERBAHÇE İLK KEZ PUAN KAYBETTİ
Bordo-mavililerin 3-2'lik skorla kazandığı Fenerbahçe-Trabzonspor müsabakasını değerlendiren Cem Dizdar ise "Şok gollerle açıklanamaz bir durum. Trabzon buna benzer iki maç oynadı. Kendi sahasında Beşiktaş'a karşı bir de bu. Skor farklı olsa da benzer oyun. Bekle, arkadaki boşluklara çalış. 'Ben buna bireysel hata diyemem' E o zaman takım hatası bu, alanı boşaltıyorsun bu bir teknik sorun. Bunun antrene edilmesi gerekir. Sonuçta Milli Takım oyuncusu bu" ifadelerini kullandı.