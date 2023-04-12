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FED toplantısı ne zaman, bu ay var mı? 2023 Nisan FED faiz kararı beklentisi ne yönde?

Fed toplantısı ne zaman yapılacak? Nisan 2023 Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Fed faiz kararı toplantısı tarihleri gündemdeki yerini aldı. Piyasalar Amerika Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak Fed faiz kararına kilitlendi. Fed toplantı takvimine göre bu sene yapılacak 6 toplantı kaldı. Bu noktada gözler "FED toplantısı ne zaman, bu ay var mı?" sorusuna çevrildi. İşte Fed faiz kararı beklentisi ve toplantı tarihlerine ilişkin detaylar...

Giriş: 12.04.2023 - 11:45 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / AA

  • Fed faiz kararı için geri sayım başladı. Küresel piyasaların yakın takip ettiği Fed faiz kararı bu ay gerçekleştirilmeyecek. Bir sonraki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı mayıs ayı içerisinde düzenlenecek. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte 2023 Fed faiz toplantısı tarihleri...

  • FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2023 yılındaki üçüncü FED faiz toplantısı 2-3 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Faiz kararı 3 Mayıs günü duyurulacak.

  • FED FAİZ KARARI NE OLUR?

    AA'nın haberine göre; ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımların ülke ekonomisine etkilerine ilişkin belirsizlik devam ediyor.

    Söz konusu belirsizliklerin para piyasalarındaki fiyatlamalara da yansıdığını aktaran analistler, Fed'in gelecek toplantıda yüzde 55 ihtimalle politika faizini sabit bırakmasının, yüzde 45 ihtimalle ise 25 baz puanlık faiz artışlarına devam etmesinin beklendiğini dile getirdi.

    Öte yandan, istihdam raporu öncesinde Fed yetkilileri sözle yönlendirmelerini sürdürdü.

    St. Louis Fed Başkanı James Bullard, iş gücü piyasası güçlü kalmaya devam ederken Fed'in enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını yükseltmeye devam etmesi gerektiğini belirtti.

  • 2023 FED FAİZ TOPLANTI TARİHLERİ

    31 Ocak - 1 Şubat

    21-22 Mart

    2-3 Mayıs

    13-14 Haziran

  • 25-26 Temmuz

    19-20 Eylül

    31 Ekim - 1 Kasım

    12-13 Aralık

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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