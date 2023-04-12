FED FAİZ KARARI NE OLUR?
AA'nın haberine göre; ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımların ülke ekonomisine etkilerine ilişkin belirsizlik devam ediyor.
Söz konusu belirsizliklerin para piyasalarındaki fiyatlamalara da yansıdığını aktaran analistler, Fed'in gelecek toplantıda yüzde 55 ihtimalle politika faizini sabit bırakmasının, yüzde 45 ihtimalle ise 25 baz puanlık faiz artışlarına devam etmesinin beklendiğini dile getirdi.
Öte yandan, istihdam raporu öncesinde Fed yetkilileri sözle yönlendirmelerini sürdürdü.
St. Louis Fed Başkanı James Bullard, iş gücü piyasası güçlü kalmaya devam ederken Fed'in enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını yükseltmeye devam etmesi gerektiğini belirtti.