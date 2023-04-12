FED toplantısı ne zaman, bu ay var mı? 2023 Nisan FED faiz kararı beklentisi ne yönde?

Fed toplantısı ne zaman yapılacak? Nisan 2023 Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Fed faiz kararı toplantısı tarihleri gündemdeki yerini aldı. Piyasalar Amerika Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak Fed faiz kararına kilitlendi. Fed toplantı takvimine göre bu sene yapılacak 6 toplantı kaldı. Bu noktada gözler "FED toplantısı ne zaman, bu ay var mı?" sorusuna çevrildi. İşte Fed faiz kararı beklentisi ve toplantı tarihlerine ilişkin detaylar...

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