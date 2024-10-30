FED FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK MI?

ABD Merkez Bankası, enflasyonu uzun vadeli yüzde 2 hedefine doğru çekmede kaydedilen ilerlemeye dikkat çekerek, geçen ay faiz kesintisi döngüsünü yarım puanlık büyük bir indirimle başlattı.

Ancak Fed Yetkilisi Christopher Waller, Kaliforniya'da düzenlenen bir konferansta yaptığı açıklamada, faiz kararının açıklanmasından bu yana geçen üç haftada yayınlanan enflasyon verilerinin düzensiz olduğunu söyledi.

AFP haberine göre Waller, son enflasyon rakamlarını "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi. Çalışma Bakanlığı'nın geçen hafta yayınladığı raporda, ABD'de tüketici enflasyonunun Eylül ayına kadar geçen yılda azaldığı, ancak gıda ve enerji maliyetlerindeki oynaklığın göz ardı edildiği bir ölçümde ise hafif bir artış olduğu belirtildi.