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        Haberler Bilgi Ekonomi Fed Temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı saat kaçta? Fed faiz kararı ne olur, faiz oranı ne zaman düşecek?

        Fed faiz kararı bugün açıklanıyor! Fed Temmuz faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?

        Bugün küresel ekonominin ana gündem konusu Fed'in açıklayacağı faiz oranı oldu. Faiz kararı beklentisi şimdiden altın fiyatlarını etkilerken, yapılan tahminlere göre Fed'in yıl bitmeden birkaç kez faiz indirimi yapacağı tahmin ediliyor. Peki, Fed PPK toplantısı ne zaman? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 07:48 Güncelleme: 31.07.2024 - 07:48
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        • 1

          Dünyada enflasyon mücadelesi devam ediyor. Fed'in bugün açıklayacağı faiz oranı beklenirken, işsizlik oranı ve istihdam verilerinin olumlu yönde ilerlemesi faiz indirimi beklentisini daha artırıyor. İşte, Fed toplantı saati ve faiz kararına yönelik tahminler...

        • 2

          FED TEMMUZ FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Fed Temmuz faiz kararını, 31 Temmuz'da yapılacak toplantının ardından saat 21.30-22.00 arasında açıklanacak.

        • 3

          FED POLİTİKA FAİZİNİN SABİT KALACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

          Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, bu hafta gerçekleştirilecek toplantıların bankaların yol haritası konusunda ipuçları vermesi bekleniyor.

          ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün politika faizini son kez yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni, ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

        • 4

          FED FAİZ İNDİRİMİNE DAİR YOĞUN BİR BEKLENTİ VAR

          Para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in yılın geri kalanında 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösterirken, Fed'den alınacak sinyallerin yanı sıra Cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin bankanın faiz indirimi konusundaki soru işaretlerini azaltabileceği öngörülüyor.

          Bununla beraber, Fitch Ratings'in ABD ekonomisine ilişkin analizinde Fed'in bu yıl iki faiz indirimine gideceği belirtiliyor.

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