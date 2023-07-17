ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı için nefesler tutulmuş durumda. Ekonomi gündemini takip edenler "Fed toplantısı ne zaman ve faiz kararı beklentisi ne yönde?" sorularına yanıt arıyorlar. İşte, 2023 Temmuz Fed faiz kararı ile ilgili güncel bilgiler...