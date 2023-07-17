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        Fed faiz kararı açıklanıyor... Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak ve beklenti ne yönde?

        Fed faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Temmuz ayı Fed faiz kararınını açıklayacak. Küresel piyasalar "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak ve beklenti ne yönde?" sorusuna kilitlenmiş durumda. İşte, 2023 Temmuz ayı Fed faiz toplantısı tarihleri takvimi...

        Habertürk
        Giriş: 17.07.2023 - 16:09
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        • 1

          ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı için nefesler tutulmuş durumda. Ekonomi gündemini takip edenler "Fed toplantısı ne zaman ve faiz kararı beklentisi ne yönde?" sorularına yanıt arıyorlar. İşte, 2023 Temmuz Fed faiz kararı ile ilgili güncel bilgiler...

        • 2

          FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

          ABD Merkez bankası (FED) faiz toplantısı tarihi belli oldu.

          FED faiz kararı toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak ve 26 Temmuz akşamı saat 21.00'da faiz kararı açıklanacak.

        • 3

          FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

          Para piyasalarındaki fiyatlamalarda söz konusu veri öncesi, Fed'in bu ayki toplantıda yüzde 92 ihtimalle politika faizini 25 baz puan artıracağı tahmin edilirken, Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puanlık faiz artırma potansiyeli de masada kalmaya devam ediyor.

        • 4

          Analistler, ülkede haziran ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentilerinin aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 olduğunu anımsattı.

        • 5
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