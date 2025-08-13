Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Analistler ne zaman faiz indirimi öngörüyor?
Fed faiz kararı için piyasaların gözü toplantı takvimine döndü. ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin düşüşe işaret etmesi, beraberinde Fed'in faiz indirimine gitme ihtimalini güçlendirdi. Analistler Eylül ayında faiz indirimi beklerken, Bankanın yıl sonuna kadar bir indirim daha yapma olasılığı da konuşuluyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
- 1
Fed faiz kararı, piyasaların odağında olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan ABD enflasyon verilerinin beklentinin altında kalmasıyla, Fed'in indirime gitme ihtimali yeniden gündeme geldi. Söz konusu gelişmeler doğrultusunda küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlenirken, analistler Eylül ayında faiz indirimine kesin gözüyle bakıyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, konuya dair son gelişmeler...
- 2
2025 TEMMUZ FED FAİZ KARARI NE OLDU?
ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in beşinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.
Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bırakmayı tercih etti.
- 3
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fed, 16-17 Eylül tarihinde toplantı yapacak ve Fed faiz kararı 17 Eylül saat 21.00'de açıklanacak.
-
- 4
ABD'DE ENFLASYON VERİLERİ NASIL GELDİ?
Dünya genelinde ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerin ekonomiye olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, gümrük vergilerinin enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişeler devam ediyor.
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttı.
Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise temmuzda aylık yüzde 0,3 ile beklentilere paralel artarken, yıllık yüzde 3,1 ile beklentilerin üzerinde yükseldi. Bu dönemde hızlanan çekirdek enflasyon, yıllık bazda 5 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.
- 5
FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRİMİNE GİDER?
Analistler, iş gücü piyasasındaki zayıflamanın yanı sıra enflasyonun tahminlerin altında gelmesiyle Fed'in faiz indirimine ilişkin beklentilerin güçlendiğini belirterek, dünkü enflasyon verisinin ABD'de tarifelerin etkisinin şimdilik sınırlı kaldığını gösterdiğini ancak gümrük vergilerinin fiyat artışlarına yansımalarının son çeyrekte daha sağlıklı ölçümlenebileceğini kaydetti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın yıl sonuna kadar politika faizinde bir indirim daha yapması bekleniyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de verdiği bir röportajda, Fed'in eylülde 50 baz puanlık bir faiz indirimini değerlendirmesini önerdi.
- 6
KÜRESEL PİYASALARDA POZİTİF RÜZGÂR
Öngörülerden daha ılımlı gelen enflasyon verisinin ardından Fed'in eylül toplantısında faiz indirimi yapacağına ilişkin ihtimallerinin güçlenmesiyle ABD'de New York borsasında endeksler dün rekor seviyelerden kapandı.
Analistler, Fed’e yönelik artan faiz indirimi beklentilerinin paralelinde ABD ve Çin'in yüksek gümrük vergilerinin uygulanmasını 90 gün daha ertelemesinin piyasalardaki pozitif ivmeye katkı sağladığını belirtirken, cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinde çıkacak sonuçlar yatırımcıların odağında bulunuyor.
Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, ekonomi hala ivme gösterirken ve enflasyon hala hedefin üzerinde seyrederken ılımlı şekilde kısıtlayıcı olan para politikası duruşunun şimdilik devam ettirilmesinin uygun olduğunu ifade etti.
-
- 7
- 8
- 9