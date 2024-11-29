Yılın son Fed toplantısı, küresel piyasalarda büyük bir merakla bekleniyor. Yatırımcılar ve ekonomistler, özellikle faiz artışı ihtimalinin ekonomik dengelere etkisini değerlendirmek üzere bu toplantıya odaklanmış durumda. Küresel enflasyon ve resesyon endişelerinin arttığı bir dönemde, Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalar, gelecek dönemin para politikalarına ışık tutacak. Bu kritik kararın açıklanacağı tarih yaklaşırken, piyasalar adeta nefesini tutmuş durumda. Fed’in yılın son toplantısından çıkacak kararlar, yalnızca ABD değil, dünya ekonomisini de etkileme potansiyeline sahip. Peki, Fed aralık ayı faiz kararı hangi tarihte açıklanacak, beklenti ne yönde? İşte güncel bilgiler...