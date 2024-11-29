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        Haberler Bilgi Ekonomi Fed faiz kararı bekleniyor! Fed aralık ayı faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, beklenti ne yönde?

        Yılın son faiz kararı bekleniyor! İşte Fed aralık ayı toplantı tarihi

        ABD Merkez Bankası (Fed), 2024 yılının son faiz kararını açıklamak için geri sayıma geçti. Yıl boyunca düzenlenen sekiz toplantının sonuncusu olan bu kritik oturum, özellikle küresel piyasalarda dalgalanmalara neden olabilecek kararların alınacağı bir platform olarak görülüyor. Faiz artışı yapılıp yapılmayacağı sorusu, hem yatırımcıların hem de ekonomistlerin gündeminde üst sırada yer alıyor. Başkan Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların, Fed'in ekonomik stratejisine dair önemli ipuçları sunması bekleniyor. Kararın açıklanacağı tarih ve sürecin detayları, tüm dikkatlerin bu toplantıya çevrilmesine neden oluyor. İşte Fed aralık ayı toplantı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 18:43 Güncelleme: 29.11.2024 - 18:43
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        • 1

          Yılın son Fed toplantısı, küresel piyasalarda büyük bir merakla bekleniyor. Yatırımcılar ve ekonomistler, özellikle faiz artışı ihtimalinin ekonomik dengelere etkisini değerlendirmek üzere bu toplantıya odaklanmış durumda. Küresel enflasyon ve resesyon endişelerinin arttığı bir dönemde, Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalar, gelecek dönemin para politikalarına ışık tutacak. Bu kritik kararın açıklanacağı tarih yaklaşırken, piyasalar adeta nefesini tutmuş durumda. Fed’in yılın son toplantısından çıkacak kararlar, yalnızca ABD değil, dünya ekonomisini de etkileme potansiyeline sahip. Peki, Fed aralık ayı faiz kararı hangi tarihte açıklanacak, beklenti ne yönde? İşte güncel bilgiler...

        • 2

          ARALIK FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

          Son olarak Kasım ayında açıklanan kararın ardından sonraki Fed faiz kararı Aralık ayında açıklanacak. Buna göre Fed toplantısı 17-18 Aralık tarihlerinde olacak ve karar 18 Aralık günü Türkiye saatiyle 22.00 sıralarında açıklanacak.

        • 3

          FED TOPLANTI TAKVİMİ

          2024 yılı içinde gerçekleşmesi planlanan Fed toplantı takvimi şu şekilde:

          - 17-18 Aralık 2024

        • 4

          EN SON FED FAİZ KARARI NE OLDU?

          ABD'de Fed politika faizini beklentiler dahilinde değiştirerek bir önceki ay için faiz indirimine gitti. ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 5 seviyesinden 25 baz puan indirerek yüzde 4,50-4,75'e çekti.

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