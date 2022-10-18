Feci olay! Kaybolan küçük kız foseptikte bulundu!

DHA

Adana'da, kapağı kırık foseptiğe düşen 4 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Kozan ilçesinde, bugün saat 12.30 sıralarında sokakta arkadaşlarıyla oynayan N.G.A., ortadan kayboldu. Durumu fark eden ailesi, küçük kızı aramaya başladı. Kızın arkadaşları, dedesinin evinin bahçesindeki kapağı kırık foseptiği gösterip, düşmüş olabileceğini söyledi. Bunun üzerine aile polise haber verdi.

EKİPLER CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden de vidanjör talep edildi. Vidanjörle boşaltılan foseptiğe giren ekipler, küçük kızın cansız bedenine ulaştı. Küçük kızın sinir krizleri geçiren ailesini polis ve zabıta ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılan N.G.A.'nın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bahçedeki foseptiğin açık olan kapağı ise görevliler tarafından kapatıldı. Olayla ilgili inceleme çok yönlü olarak sürüyor.