Feci olay! 3 ev küle döndü

Olay, bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Resul Çeker'e ait kerpiç evde yangın çıktı.

İHA'nın haberine göre, kısa sürede büyüyen yangın çevredeki 2 eve daha sıçradı. Olay yerine itfaiye, jandarma, 112 Acil Servis ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken 2 katlı 3 ev kullanılamaz hale geldi.