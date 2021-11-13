Ünlü köpek eğitmeni Paksoy trafik kazası geçirdi

Alınan bilgiye göre, Can Paksoy'un kullandığı 34 CAN 971 plakalı otomobil, Çekmeköy Kavşağı'nda bariyerlere çarptı. Sürücü, araca saplanan bariyer ile direksiyon arasına sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araca saplanan bariyeri keserek Paksoy'u çıkardı. Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Paksoy’un bacağının koptuğu belirtildi.

Kaza nedeniyle kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Öte yandan, Paksoy'un, İstanbul'da faaliyet gösteren ünlü bir köpek yetiştirme firmasının sahibi olduğu öğrenildi.