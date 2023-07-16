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        Antalya'daki feci kaza karı kocayı hayattan kopardı!

        Antalya'da, cip ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada karı koca hayatını kaybetti, diğer sürücü yaralandı. Eşi ile birlikte kazada can veren Memiş Günal'ın MHP Korkuteli İlçe Başkanı Medine Yapılmışev'in amcası olduğu öğrenildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 11:39
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        Feci kaza karı kocayı hayattan kopardı!
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        Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki kazada Memiş (71) ve Ünzile Günal (70) çifti hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Antalya- Fethiye kara yolu Korkuteli çevre yolunda meydana geldi. Doğan Can K. yönetimindeki cip ile taziye ziyaretine giden Memiş Günal idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.

        Kazada Günal'ın eşi Ünzile Günal hayatını kaybetti, 2 sürücü de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Memiş Günal da kurtarılamadı. Diğer sürücünün ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

        Öte yandan Memiş Günal'ın MHP Korkuteli İlçe Başkanı Medine Yapılmışev'in amcası olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        #antalya haberleri
        #korkuteli
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