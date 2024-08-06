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        Haberler Gündem Güncel Feci kaza genç kızı hayattan kopardı: Ayyüce'den 15 gün sonra acı haber | Son dakika haberleri

        Feci kaza genç kızı hayattan kopardı: Ayyüce'den 15 gün sonra acı haber

        Aydın'ın Söke ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan İncirliova Spor Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi ve Söke Latmos Kız Futbol Takımı futbolcusu Ayyüce Naz Polat, 15 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Polat'ın ölüm haberi başta ailesi olmak üzere okul ve takım arkadaşları ve sevenlerini yasa boğdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 13:34 Güncelleme: 06.08.2024 - 14:28
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        Feci kaza genç kızı hayattan kopardı: Ayyüce'den 15 gün sonra acı haber
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        Aydın'da feci kazada yaralanan spor lisesi öğrencisinden 15 gün sonra acı haber geldi.

        Kaza, 22 Temmuz'da saat 22.30 sıralarında Söke-Kuşadası kara yolu Granta mevkisinde meydana geldi.

        Kuşadası'ndan Söke yönüne giden B.G.'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıktı. Otomobil karşı şeride geçip, Engin Efe İşbilen yönetimindeki otomobile çarptı.

        Kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Kazadan bir gün sonra Engin Efe İşbilen, hayatını kaybetti.

        ÖLÜMÜ YASA BOĞDU

        Yaralılardan İncirliova Spor Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi ve Söke Latmos Kız Futbol Takımı futbolcusu Ayyüce Naz Polat, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Polat'ın ölüm haberi başta ailesi olmak üzere okul ve takım arkadaşları ve sevenlerini yasa boğdu.

        SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Ayyüce Naz Polat için Söke Hacılar Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

        Törene Polat'ın ailesi, yakınları, okul ve takım arkadaşları katıldı.

        Cenaze, kılınan namazının ardından Söke Asri Mezarlığı'na defnedildi.

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        #Aydın Söke
        #trafik kazası
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