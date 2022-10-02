Feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı

AA

Konya'nın Yunak ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Ankara'dan Yunak istikametine giden A.B. idaresindeki otomobil, Yunak-Ankara kara yolunun 6. kilometresinde karşı yönden gelen Ş.M.K'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.

4 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada Ş.M.K, B.K, R.H. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan A.B, Z.H. ve N.K.B. ambulanslarla çevre il ve ilçedeki hastanelere kaldırıldı.