HASAR TESPİTİ BAŞLATILDI

Bölgeye gelen AFAD ekipleri, köyde gece başlattığı hasar tespit çalışmalarını bugün de sürdürdü. Köyde etkili olan fırtına ve hortumun; yaklaşık 20 ev, ahır ve samanlığın çatısını uçurarak zarar verdiği, 3 evin de kullanılamaz hale geldiği saptandı. AFAD´ın yanı sıra Şavşat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ekipleri de çalışmalara destek veriyor. Köyde elektrik dağıtım şirketi ÇEDAŞ ekipleri de kopan direk ve telleri yenilemeye çalışıyor.