Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Amerika FBI saldırılardan endişeli!

        FBI, Rusya'daki konser saldırısı sonrası ABD'de de benzer saldırılardan endişe ediyor

        ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, Moskova'da 144 kişinin hayatını kaybettiği silahlı konser saldırısından sonra ABD'de "koordineli saldırılardan" endişe duyduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 01:56 Güncelleme: 12.04.2024 - 01:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        FBI saldırılardan endişeli!
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Federal Soruşturma Bürosu Direktörü Wray, FBI’nın gelecek yıl bütçe talebiyle ilgili Temsilciler Meclisi alt komitesinde ifade verdi.

        FBI'ın Amerika'yı terörizmden korumak için finansmana ihtiyacı olduğunu söyleyen Wray, Moskova’da 22 Mart’ta gerçekleşen “Crocus City Hall” konser saldırısından sonra, “Burada, anavatanda koordineli bir saldırı potansiyeli giderek endişe verici hale geliyor.” ifadesini kullandı.

        FBI direktörü, 7 Ekim 2023’ten sonra İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının da ABD’de şiddet riskini arttırdığına işaret ederek, “O zamandan bu yana, yabancı terör örgütlerinin Amerikalılara ve müttefiklerimize karşı saldırı çağrısında bulunduğunu gördük.” dedi.

        REKLAM

        Bu eylem çağrıları içinde, bireylerin veya küçük grupların Orta Doğu’daki olaylardan ilham alma konusunda “acil endişeleri” olduğunu kaydeden Wray, ayrıca Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore’den gelecek siber saldırılara karşı alınacak önlemlerin finanse edilmesi gerektiğine de dikkati çekti.

        Moskova'daki terör saldırısı

        Moskova'da "Crocus City Hall" konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmiş, sosyal medyadaki paylaşımlarda, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

        Terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 144'e yükseldiği açıklanmış, 550'den fazla kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.

        Saldırıya ilişkin bugüne kadar 11 kişi tutuklanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pentagon: Orta Doğu'daki durumu kesinlikle yakından takip ediyoruz
        Pentagon: Orta Doğu'daki durumu kesinlikle yakından takip ediyoruz
        Otoyolda taksi bariyere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
        Otoyolda taksi bariyere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
        Kabustan umuda!
        Kabustan umuda!
        "Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü yakalandı
        "Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü yakalandı
        Liverpool evinde bozguna uğradı!
        Liverpool evinde bozguna uğradı!
        Seçim kavgasında 7 kişi yaralandı
        Seçim kavgasında 7 kişi yaralandı
        İsmail Kartal: Kamuoyu bunları bilmiyor!
        İsmail Kartal: Kamuoyu bunları bilmiyor!
        4 yerde seçim yenilenecek
        4 yerde seçim yenilenecek
        Umutla; Kadıköy'de görüşürüz
        Umutla; Kadıköy'de görüşürüz
        Eminönü'nde insan seli
        Eminönü'nde insan seli
        İsveç'te başörtülü kadına tazminat ödenecek
        İsveç'te başörtülü kadına tazminat ödenecek
        Fenerbahçe'nin cezası açıklandı
        Fenerbahçe'nin cezası açıklandı
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Habertürk Anasayfa