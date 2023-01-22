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FBI araması 13 saat sürdü! ABD Başkanı Biden'ın evinde yeni "gizli belgeler" bulundu

ABD Başkanı Joe Biden'ın eski ofisinde ve evinde bulunan "gizli belgelerin" yankıları sürerken, Biden'ın evinde yeni belgeler bulundu. Yaklaşık 13 saat süren aramada 6 gizli belge ele geçirildi

Giriş: 22.01.2023 - 15:35 | Güncelleme: ABONE OL
FBI araması 13 saat sürdü! ABD Başkanı Biden'ın evinde yeni
Biden'ın evinde yeni "gizli belgeler" bulundu
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HABERTURK.COM / Reuters

ABD Başkanı Joe Biden, eski kişisel ofisinde ve konutunda çıkan "gizli belgelerin" tartışmaları sürerken, Biden'ın Delaware'deki evinde yeni "gizli belgeler" bulundu.

FBI yetkililer, Biden'ın Wilmington, Delaware'deki evinde yaptıkları 13 saatlik aramada 6 yeni gizli belge buldu.

Biden'ın kişisel avukatı Bob Bauer, yaptığı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı'na (DoJ) bağlı müfettişlerin 6 belge bulduğunu aktardı. Belgelerden bazılarının Biden'ın senatör olduğu zamanlara bazılarının ise ABD’nin eski Başkanı Barack Obama'nın başkan yardımcılığını yürüttüğü döneme ait olduğu öğrenildi.

Bu altı belgenin, daha önce Biden'ın Wilmington konutunda ve özel ofisinde bulunan belgelerden farklı olduğu ifade edildi.

"PİŞMANLIĞIM YOK"

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz günlerde, konutunda ve kişisel ofisinde çıkan "gizli belgelerle" ilgili, "Hiçbir pişmanlığım yok. Avukatlarımın bana söylediklerini yapıyorum." demişti.

Biden, "bir avuç belgenin yanlış yerde bulunduğunu" söyleyerek, söz konusu belgeleri derhal Ulusal Arşivlere ve Adalet Bakanlığına teslim ettiklerini kaydetti.

Meselenin çözülmesi için ilgili birimlerle tam teşekküllü işbirliği yaptıklarını kaydeden Biden, "Orada bir şey olmadığını göreceğinizi düşünüyorum. Hiçbir pişmanlığım yok. Avukatlarımın bana söylediklerini yapıyorum." şeklinde konuştu.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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