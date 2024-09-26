FENERBAHÇE UNİON SAİNT GİLLOİSE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçı, TRT 1 ve tabii üzerinden naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını ise Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak.