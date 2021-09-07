Fazla yolcu kavgasında şoförü dövdüler!

DHA

Olay, bugün Esenyurt'taki Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede bir İETT otobüsü, Büyükçekmece seferini yaparken durakta fazla yolcu aldığı gerekçesiyle diğer yolcular tarafından uyarıldı.

DHA'nın haberine göre, şoför yolcu almayı sürdürünce tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçtan inen şoför, bir grup yolcunun yumruklu ve tekmeli saldırısına uğradı.

İhbar üzerine sevk edilen polisler duruma müdahale ederken, şikayetçi olan şoför, doktor kontrolü ve ifadesinin alınması için hastaneye ardından polis merkezine götürüldü. Soruşturmaya devam ediliyor.