Fazla ekmekler çöpe gitmesin! Ekmeğin küflenmesi nasıl önlenir?
İster yalnız yaşayın isterseniz ailenizle fark etmez, herkesin mutfağında fazla alındığı için bitirilememiş ekmekler vardır... Fazla ekmekler karbonhidrattan kesmeye alışık olduğumuz popüler diyetler nedeniyle küflenip çöpe gitmesin istiyorsanız ekmeğin küflenmesini önleme yöntemlerini öğrenmenizde fayda var....
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Türk toplumu ekmeksiz doymaz! Glutensiz beslenmeler, karbonhidratsız diyetler sosyal medyada popüler gibi görünüyor ama hafta sonu kahvaltılarının başrolü hâlâ çeşit çeşit ekmekler, unutmayalım!
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"Ben karbonhidratsız yapamam" deme cesareti gösterenler için mutfaktaki fazla ekmekleri küflenmekten kurtarmanın yollarını sıraladık...
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EKMEK BUZLUKTA SAKLANIR!
Buzluğa sadece sebzeleri ya da etleri koyabileceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz... Çünkü ekmekler 6 aya kadar buzlukta bozulmadan kalabiliyor!
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Eğer aldığınız ekmekleri dilimletip tüketeceğinizden fazlasını buzluğa atmayı denerseniz hem aldığınız ekmek çöpe gitmez hem de evde her zaman ekmeğiniz olur.
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BUZLUK BANA GÖRE DEĞİL DİYENLERE BUZDOLABI...
Benim 6 ay ekmek saklamaya ihtiyacım yok, haftayı bitireyim yeter diyenlerden misiniz? Sorun yok, o zaman buzdolabı sizin için yeterli olacaktır. Ekmeğinizi dışarıda ve özellikle güneş altında bıraktığınızda çabuk küflenir. Buzdolabında ya da serin yerlerde saklamayı denerseniz küflenmesi epey uzun sürer!
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UZUN ÖMÜRLÜ EKMEKLERİ TERCİH EDİN
Fırından aldığınız ekmeklerin çok çabuk küflenmesinden şikayetçiyseniz kendi ekmeğinizi kendiniz yapmayı deneyin! Ekşi mayalı ekmekler normal ekmeğe nazaran daha uzun ömürlü ekmeklerdir. Çünkü ekşi mayalı ekmeklerin asit oranı yüksektir. Bu sayede ekmeğin küflenmesi doğal olarak gecikir.
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EKMEK YAPARKEN DOĞAL KORUYUCU KULLANMAYI DENEYİN!
Ekmeğin içine katacağınız maddeler ekmeğin ömürünü uzatabilir... Doğal koruyucu olarak kabul edilen sarımsak, tarçın, bal ya da karanfil ekmeklerinizin malzemelerinden biri olabilirse küfe karşı daha dayanıklı ekmekler yapmış olursunuz.
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EKMEKTEN NEMİ UZAK TUTMALISINIZ
Ekmeğin küflenmesine neden olan şey nemdir! Ekmeğin ıslanmasını ya da neme maruz kalmasını önlediğinizde ekmeğin ömrü otomatik olarak uzar...
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NAYLON TORBA DIŞARI, KAĞIT TORBA İÇERİ!
Ekmeği nerede sakladığınız kadar neyin içinde sakladığınız da önemli! Naylon torbalar ısı arttığında terler, bu da ekmeğin nemle temas etmesine neden olur. Eğer ekmeğinizi kağıt torbayla saklarsanız nemlenmez ve elbette bu yüzden de küflenmez...
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KÜFLENMİŞ EKMEK TÜKETİLİR Mİ?
İsraf olmasın diye ekmeğin küflü tarafını koparıp yemeyi düşünüyorsanız sakın yapmayın! Küf bir ekmekle temas ettiğinde sadece görünen kısımlarını sarmış olmaz. Gözünüzle göremediğiniz her yer de artık küflüdür. Küflü ekmek sağlığınız için zararlıdır, aman dikkat!
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EKMEK SEPETİNİZ TEMİZ OLSUN!
Ekmek sepetinizde kalan kırıntılar ekmeğinizin küflenmesini hızlandırır. Ekmeğin bayat ya da küflenmeye başlamış diğer ekmeklerle temas etmemesi önemli. Ekmeği sakladığınız yerin ve ekmek sepetinizin temiz ve kuru olduğundan emin olmalısınız!