Favipiravir nedir? Favipiravir ilacı koronavirüs tedavisinde mi kullanılıyor? sorusu Cumhurbaşkıanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü kabine toplantısı ardından düzenlediği basın toplantsında, Favipiravir ilacı ile ilgili haberi "Uluslararası sağlık yardımlarımız, ilaç geliştirme çalışmalarımızla ilgili önemli gelişmeler var. Bugüne kadar destek verdiğimiz ülke sayısı 120'yi bulmuştur. Hekimlerimizin kullandığı ilacı TÜBİTAK çatısı altında çalışan bilim insanlarımız kendi senteziyle üretmeyi başardı. Sağlık Bakanlığımızın ruhsat süresini tamamlamasının ardından kullanıma sunulacaktır." cümleleriyle duyurdu. İşte Favipiravir ilacı ile ilgili detaylar...

FAVİPİRAVİR NEDİR?

Japonlar tarafından geliştirilen bir ilaç olan Favipiravir 2014 yılından beri Japonya’da ve bazı ülkelerde satışta. Virüslerle mücadele eden Favipiravir’in yapılan denemelerde herhangi bir ters etki göstermediği ve corona virüsünün tedavisinde faydalı olduğu Çinli yetkililer tarafından iddia edildi.

FAVİPİRAVİR'IN ETKEN MADDESİ NEDİR?

Favipiravir olarak da bilinen, T-705 , Avigan veya favilavir bir edilir antiviral ilaç tarafından geliştirilmektedir Toyama Kimya ( Fujifilm çok karşı etkinliği olan Japon grubu) RNA virüsleri . Diğer bazı deneysel antiviral ilaçlar (T-1105 ve T-1106) gibi, bir pirazinkarboksamid türevidir. Hayvanlarda yapılan deneylerde Favipiravir karşı aktivite göstermiştir grip virüsleri , Batı Nil virüsü , sarıhumma virüsü , ayak ve ağız hastalığı virüsü yanı sıra diğer flavivirüslerle ,arenavirüsler , bunyavirüsler ve alfavirüsler . 'e karşı aktivite enterovirüsler ve ateşli Rift Valley virüsü de gösterilmiştir. Favipiravir, hayvan çalışmalarında Zika virüsüne karşı sınırlı etkinlik göstermiştir , ancak MK-608 gibi diğer antivirallerden daha az etkilidir. madde ayrıca karşı bir düzeyde sonuç verirlik göstermiştir kuduz, ve virüs ile enfekte olmuş bazı insanlarda deneysel kullanılmıştır.

Şubat 2020'de, Favipiravir Çin'de ortaya çıkan COVID-19 (yeni koronavirüs) hastalığının deneysel tedavisi için inceleniyordu 17 Mart'ta Çinli yetkililer ilacın Wuhan ve Shenzhen'deki COVID tedavisinde etkili olduğunu ileri sürdü.

Etki mekanizmasının, viral RNA'ya bağımlı RNA polimerazın seçici inhibisyonu ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.Diğer araştırmalar, favipiravirin ölümcül olmayan bir RNA viral fenotipi üreterek ölümcül RNA transversiyon mutasyonlarını indüklediğini göstermektedir. Favipiravir, hem oral hem de intravenöz formülasyonlarda mevcut olan aktif formu olan favipiravir-ribofuranosil-5'-trifosfat (favipiravir-RTP) ile metabolize olan bir ön ilaçtır. İnsan hipoksantin guanin fosforibosiltransferazının (HGPRT) bu aktivasyon sürecinde önemli bir rol oynadığına inanılmaktadır.Favipiravir, memeli hücrelerinde RNA veya DNA sentezini inhibe etmez ve bunlar için toksik değildir. 2014 yılında, Japonya'da grip salgınlarına karşı stoklanması için favipiravir onaylanmıştır.Ancak, favipiravir grip tedavisinde etkinliği hakkında şüphe, primer insan solunum yolu hücrelerinde etkili olduğu gösterilmemiştir.

ÇİN’İN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ DE PAYLAŞTI

Çin Ankara Büyükelçiliği resmi Twitter hesabı, geçtiğimiz günlerde Favipiravir ilacı ile ilgili şu paylaşımı yapmıştı:

“Favipiravir isimli ilacın KOVID-19’un iyileşme sürecini 11 günden 4 güne indirdiği kanıtlandı! 2014’ten beri Japon eczanelerinde bulunan ilacın etkinliğini Çin Ulusal Biyoteknoloji Merkezi başkanı Zhang Xinmin Salı günü yaptığı toplantıda anlattı” ifadelerinin kullanıldığı Tweet büyükelçilik tarafından paylaşıldı.