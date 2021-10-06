Fatma Tugut 'World Akustik' sahnesinde

Yapı Kredi bomontiada World Akustik konser serisi, son dönemin güçlü rock sanatçıları arasında yer alan Fatma Turgut ile devam ediyor. 2019 yılında yayınladığı ilk solo albümü Elimde Dünya’da yer alan şarkılarının yanı sıra, cover şarkılar da seslendirecek olan Fatma Turgut, 14 Ekim Perşembe günü saat 21:00’da Yapı Kredi bomontiada Avlu’da sahne alacak.
Fatma Turgut 2007 yılında katıldığı Model isimli rock müzik grubu ile birlikte Perili Sirk (2009), Diğer Masallar (2011) ve Levlâ’nın Hikâyesi (2013) albümlerini yayınladı. Sertab Erener ve Demir Demirkan ile birlikte çalışma fırsatı bulduğu "Diğer Masallar" albümünden, "Değmesin Ellerimiz" ve “Pembe Mezarlık” şarkıları ülke çapında büyük ilgi gördü. Aynı zamanda Sabri Tuluğ Tırpan’ın “Kahraman Türk Kadınları Oratoryosu”nda solist olarak yer aldı ve yine Sabri Tuluğ Tırpan’ın Rock Antolojisi projesinde solistlik yaptı. Bu yıllar içerisinde Model grubu ile birlikte birçok reklam müziği seslendirdi. Mart 2016’da çıkardıkları single çalışması olan “Mey” uzun süre listelerde birinciliğini korudu. İlk solo albümü “Elimde Dünya” ise 2019 yılında yayınlandı.
Yapı Kredi World’ün 30. yıl kutlamalarının bir parçası olan “World Akustik” serisi konserlerine katılım ücretsiz bir şekilde gerçekleşiyor.
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