Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Fatma Girik’in 10 unutulmaz filmi

Geçtiğimiz hafta içinde kaybettiğimiz Fatma Girik, Yeşilçam’ın altın çağının en büyük yıldızlarından biriydi. 1950’li yıllardan 2000’li yıllara kadar uzanan sinema hayatında oynadığı rollerle sinemamızda derin bir iz bıraktı. İşte farklı dönemlerden gelen 10 unutulmaz Fatma Girik filmi. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın yazısı.

29.01.2022 - 00:29 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT

  • KEŞANLI ALİ DESTANI (1964)

    Türk tiyatrosunun yurt dışında da sahnelenen klasik eserlerinden ‘Keşanlı Ali Destanı’nın sinema uyarlamasının senaryosu, oyunun yazarı Haldun Taner ve filmin yönetmeni Atıf Yılmaz’ın imzasını taşır. Film kahramanlara gereksinim duyan toplumsal yapının eleştirisini ince bir ironiyle yapar; adaletsiz düzenin yarattığı zorbalığın altını çizer. Biraz daha derinlerinde, insanın kendi olma çabasıyla ilgili bir filmdir… Gecekondu mahallesine sıkışmış Zilha (Fatma Girik) ve Ali (Fikret Hakan), çevrelerindeki insanlar nedeniyle gerçekte olmadıkları kişiliklere dönüşür, duygularını bastırmak zorunda kalırlar. Film, iyi ile kötünün masalsı mücadelesine odaklanan Yeşilçam melodram geleneğine anlamlı bir müdahaledir. Ana karakterlerinin zaaflarını, zayıflıklarını gösterir, kadercilikten uzak durarak dikkatimizi birey-toplum ilişkisine çeker. Film, 1965 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Fatma Girik’e En İyi Kadın Oyuncu dalında ilk Altın Portakal ödülünü getirir. 

  • ZİLLİ NAZİFE (1966)

    Yönetmen Memduh Ün’ün senaryosunu Bülent Oran’la birlikte yazdığı ‘Zilli Nazife’, İstanbul’da Anadoluhisarı’nda çekilir. Film, Bahriyeli Ahmet’le (Kuzey Vargın) aşk yaşayan balıkçı Nazife’nin (Fatma Girik) hikâyesini anlatır. Nazife balık pişirip satarak ailesini geçindirmektedir. Ahmet’le Nazife birbirlerini sever, fakat yoksulluk yüzünden evlenemezler. Memduh Ün, anılarında hataları ve eksikliklerine rağmen en sevdiği filmlerden biri olarak gösterir ‘Zilli Nazife’yi… Özellikle Fatma Girik, Semih Sezerli ve Ayla Algan’ın filmde çok iyi olduklarını belirtir ve şöyle yazar: ‘Fatma’nın bu kadar güzel olduğu başka bir film yok gibi geliyor bana. O kısacık saçlarıyla, cam gibi gözleriyle. Rolünü de harika oynamıştı.’

  • BOŞ BEŞİK (1969)

    Necati Cumalı’nın ilk kez 1949 yılında tiyatro sahnelerinde seyirci karşısına çıkan oyunundan sinemaya uyarlanan, Orhan Elmas’ın yönettiği filmde Fatma Girik, göçebe bir Yörük ailesine gelin giden Fatma’yı canlandırır. Fatma ve eşi Yörük Beyi Ali (Tugay Toksöz) yedi yıl boyunca çocuk sahibi olamaz. Bir süre sonra Fatma, soyun devamı adına erkek çocuk sahibi olmayı her şeyin önüne koyan geleneklerin baskısını üstünde hisseder. Eşinin annesi, oğlunun başka bir kadınla evlenmesinde ısrarcıdır. Çevresindekilerin kısır ve hastalıklı gördüğü Fatma, hamile kaldığında bu kez bebeğini sağ salim doğurma endişesine kapılır. Feodal düzende kadının yalnızlığını anlatan film, Fatma Girik’e Adana Film Festivali’nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandırır. 

  • YARIN SON GÜNDÜR (1971)

    Yılmaz Güney’in yazıp yönettiği film, gösterime girdiğinde çok ses getirmez. Bunun en önemli nedeni, Yılmaz Güney’in o yıllarda büyük ilgi gören filmlerinin gölgesinde kalmış olmasıdır. Belki de bu yüzden yıllar sonra televizyon gösterimleri üzerinden keşfedenler tarafından ‘gizli hazine’ gibi değerlendirilir. Sürgünden dönen entelektüel ve solcu çift Kara Çocuk (Yılmaz Güney) ve Mavi Çocuk (Fatma Girik) polis tarafından takip edilirken bir soygun planlarlar. Aynı zamanda bir çete de peşlerindedir. Bütün bu süreçte ikisi ilkokul, ortaokul kitaplarını okur ve okuduklarıyla ülke gerçeklerini karşılaştırırlar. Dönemin sinema yazarlarından Engin Ayça’ya göre eleştirmenlerin gözünden kaçmış kayda değer bir filmdir.   

  • KAMBUR (1973)

    Fatma Girik, oyunculuk hayatında cesaretiyle tanınan bir isimdi. Senaryosunu Ayşe Şasa’nın yazdığı, Atıf Yılmaz’ın yönettiği ‘Kambur’ filminde oynaması, farklı rolleri deneme konusundaki cesaretinin göstergesiydi. Film, bir sahil kasabasında babasıyla yaşayan, çevresindekilerin çoğu tarafından hor görülen, hatta lanetli kabul edilen kambur Azize’nin öyküsünü anlatır. Azize ile kasabaya yeni gelen kör kemancı Ali (Kadir İnanır) arasında duygusal bir bağ kurulur. İkisi birbirlerinde sevgiyi bulurlar… Fatma Girik’in en iyi oyunculuk performanslarından birini sergilediği ‘Kambur’, eski usul Yeşilçam melodramlarıyla 1970’lerin gerçekçi geleneğini birleştiren bir filmdir.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.