Fatma Girik’in 10 unutulmaz filmi

AĞRI DAĞI EFSANESİ (1975)

Yaşar Kemal’in romanından Duygu Sağıroğlu, Lütfi Akad ve Memduh Ün tarafından sinemaya uyarlanan ‘Ağrı Dağı Efsanesi’, Memduh Ün’ün 1970’li yıllardaki en iyi filmi olarak anılır. Eleştirmenlerin sezon sonu listelerinde yılın en iyi yerli yapımlarından biri olarak gösterilen film, 13. Antalya Film Festivali’nde Gani Turanlı’ya en iyi görüntü yönetmeni ödülünü kazandırır. Atilla Dorsay film için ‘…bir başeser, yıllarca anılacak bir film değilse bile çok temiz, çok dürüst, çok özenilmiş bir çalışmadır ve sinemamızın bugünkü ortamı içinde de yüz ağartacak bir filmdir’ diye yazmıştı. Film, Çoban Ahmet (Hakan Balamir) ile han kızı Gülbahar (Fatma Girik) arasındaki aşkı anlatır. Her şey bir atın Ahmet’in kapısında beklemesiyle başlar. Ahmet’in danıştığı bilge Sofi Dede, kapısında duran atın ona Tanrı’dan bir armağan olduğunu söyler. Atın varlıklı ve güçlü Mahmut Han’a ait olduğu anlaşılır ama Ahmet töre gereği atı vermeye yanaşmaz. Ağrı halkı da Ahmet’in arkasında durur. Tüm bunlar yaşanırken, Ahmet ile Mahmut Han’ın kızı Gülbahar arasında bir aşk filizlenir.