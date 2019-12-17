Oynadığı filmlerin halen hafızasında yer aldığını vurgulayan Girik, şöyle konuştu:



"Eski günleri çok özlüyorum ama 'Film olsa da oynasam.' demiyorum. Eskiden hep korkusuz bir kadını oynadım. Sağlığıma yeniden kavuşsam mesela 'hanım ağa' rolünde oynayabilirim. Uzun soluklu olursa oynarım, kısa istemem. Ben aslında yürümek istiyorum. Birbirine çok yakın üç ayrı ameliyat geçirdim. Ayağıma protez takıldı, beyin ameliyatı geçirdim. Tamamen iyileşemedim. Allah'tan bir hasar kalmadı."



Girik, artık mankenler veya güzel kızların dizi ve film projelerinde yer aldığına dikkati çekerek, "Tabii ki projelerde yer alacaklar. Genç insanların önünü kesmek bana göre değil. Bırakın onlar da yapsın. Yapa yapa öğrenecekler. Türkiye'de sinema sektöründe çok iyi projelere imza atıldığını düşünüyorum. Zaman zaman yeni filmleri de izleme şansım oluyor. İnsanın yaptığı işi sevmesi lazım. Bunu yaparsan iş de seni sever. Tuba Büyüküstün'ün oyunculuğunu çok beğeniyorum." dedi.